НАПК разоблачило нардепа Герегу в подаче недостоверных данных в декларации

Заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник составил и направил в суд административные протоколы в отношении двух депутатов Верховной Рады из-за указания ими недостоверных сведений в декларации за 2020 год.

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В частности, как отмечается в сообщении НАПК, оно выявило такое нарушение по результатам полной проверки декларации нардепа из группы "За будущее" Александра Гереги, являющегося совладельцем сети гипермаркетов "Эпицентр К" и "Новая линия".

Указано, что он не указал в декларации сведения о совершенных им двукратно расходах, размер каждого из которых превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Более конкретной информации НАПК не приводит.

Кроме того, протокол по той же части 4 статьи 172-6 Кодекса об административных правонарушениях составлен на депутата Максима Гузенко ("Слуга народа").

Тот, по данным агентства, не указал квартиру в Сумах, принадлежащую его малолетним детям на основании договора дарения, заключенного им как их представителем. Также Гузенко не указал стоимость пяти принадлежащих ему транспортных средств.

В НАПК напоминают, что всего с мая составили уже пять админпротоколов в отношении депутатов Рады из-за внесения ими в декларации недостоверных сведений: ранее такие нарушения обнаружили у Николая Тищенко, Романа Мулика и Алексея Кузнецова (все - "Слуга народа").