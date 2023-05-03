НАПК внесло в реестр коррупционеров фигуранта скандала с закупками продовольствия для ВСУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в реестр коррупционеров экс-руководителя Департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Украины Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщила прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции.

В ведомстве напоминают, что это именно то должностное лицо, которое "прославилось" на всю страну тем, что подписало контракт с ООО "Актив компани" на поставку в армию "золотых яиц" по 17 грн за штуку.

"Основанием для внесения его в "реестр коррупционеров" стало выполнение Министерством обороны внесенного в январе 2023 года предписания НАПК, по результатам которого чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности - еще до начала громкого скандала с завышенными ценами на продукты питания Хмельницкий не предоставил по запросу НАПК копии отчета аудита процесса закупок в возглавляемом им Департаменте", - отмечают в НАПК.

В марте этого года Соломенский районный суд города Киева исследовал факт неправомерных действий экс-чиновника и привлек его к административной ответственности, чем подтвердил, что Хмельницкий, предоставив ложную информацию в официальных документах, препятствовал НАПК осуществлять проверку.

В конце 2022 года во время проверки в Министерстве обороны НАПК требовало материалы и аудиторский отчет закупок в возглавляемом тогда Богданом Хмельницким Департаменте. Экс-чиновник, отвечавший тогда за проведение закупок, точно знал об имеющихся нарушениях законодательства, но направил в НАПК письмо, в котором сообщил об отсутствии такого отчета. Однако Нацагентство установило, что Хмельницкий был ознакомлен под подпись с этим отчетом задолго до того, как предоставил недостоверную информацию. В этой связи и был составлен протокол о совершении связанного с коррупцией правонарушения.

В процессе составления протокола НАПК направило в Минобороны требование отстранить Хмельницкого от должности и выяснить соответствующие причины и обстоятельства. Что и было сделано с привлечением чиновника к дисциплинарной ответственности.

Напомним, из-за скандала с закупками продуктов для военных по ценам в два-три раза дороже, чем в магазинах, уволили заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, а также руководителя закупочного департамента Богдана Хмельницкого. Позже они были арестованы. Скандал угрожал отставкой и самому министру обороны Алексею Резникову, однако он сохранил должность.