Нардепа Шахова объявили в розыск

Высший антикоррупционный суд объявил в розыск нардепа Сергея Шахова по делу о декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заседание ВАКС 31 марта.

"Обвиняемого Шахова Сергея Владимировича… объявить в розыск. Остановить судебное производство по обвиняемому Шахову до его розыска. Постановление обжалованию не подлежит", - сказала председательствующая судья Вера Михайленко.

О розыске нардепа ходатайствовал прокурор САП: Шахов 7 месяцев не являлся в суд и не предоставил никаких должным образом утвержденных документов, подтверждающих, что он находится на лечении и не может прибыть на заседание.

Защитник нардепа отметила, что Шахов в очередной раз не явился на заседание, потому что "продолжают существовать причины, которые были на прошлом заседании", в частности, он якобы с "20 февраля продолжает находиться на лечении в городе Бишкек".

Документов, подвергавших пересечение Шаховым границы с Кыргызстаном, адвокат не предоставила. Также она затруднилась сказать, как долго нардеп будет находиться на лечении.

Напомним, в феврале ВАКС постановил осуществить привод Шахова, обвиняемого в недекларировании имущества на 88 млн грн, на судебное заседание.