Нарушена артикуляция речи и отказывают ноги - омбудсмен Денисова сообщила о здоровье Саакашвили

У сидящего в тюрьме Михеила Саакашвили ухудшилось состояние здоровье - нарушилась артикуляция речи, начали отказывать ноги, значительная потеря веса, но врачей к нему не допускают.

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У Михеила Саакашвили в тюрьме ухудшилось состояние здоровья. Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

"Он попросил о помощи врача во время судебного заседания в городском суде Тбилиси. У Михеила нарушена артикуляция речи и начали отказывать ноги. Он практически не может принимать пищу, в результате чего потерял около 12 килограммов и постоянно чувствует слабость и бессонницу", - написала она.

По словам Денисовой, с декабря прошлого года в учреждение, где отбывает срок Саакашвили, не допускают врачей. Поэтому омбудсмен призвала мировое сообщество отреагировать на нарушение прав Саакашвили, а власти Грузии - обеспечить его надлежащей медицинской помощью.

Напомним, в ночь на 30 декабря 2021 года пенитенциарная служба Грузии перевезла Михеила Саакашвили в следственный изолятор в Рустави из военного госпиталя в Гори, где тот находился более месяца.

Еще ранее, в ночь на 29 сентября 2021 года, Саакашвили, будучи дважды осужденным в Грузии, тайно приплыл в Грузию на пароме, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами. В его же квартире в Тбилиси политика задержали правоохранители спустя два дня. Теперь его обвиняют еще и в незаконном пересечении границы, что в Грузии является уголовным преступлением.