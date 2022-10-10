- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли, - Зеленский прокомментировал массированные ракетные удары по Украине
10 октября воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет в разных регионах Украины.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые.
"Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - отметил Зеленский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Президент также обнародовал видео последствий ракетных ударов по столице.