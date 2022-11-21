"Не дадим врагу их у нас отобрать": Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Украинский народ объединился и продолжает платить высокую цену за свободу, но забрать ее никому не удастся. Весь мир видит, на что способны военные и гражданские, чтобы защитить свободу Украины.

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Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении по случаю Дня Достоинства и Свободы.

"Все увидели, какие у нас защитники и защитницы. Как можно дать отпор одной из величайших армий мира и стать одной из лучших армий мира. Кто-то скажет: звучит громко. Да. Наша армия звучит громко. И последние восемь лет. И последние девять месяцев. Когда к военным присоединяются музыканты, актеры, олимпийские чемпионы, айтишники, ученые, бизнесмены.Сотни тысяч украинцев, которые не сели в самолет, а стали в очередь к военкомату.И бок о бок встали на защиту нашей мечты. Навеки свободной Украины", - сказал Зеленский.

Он добавил, что весь мир увидел, на что способны украинцы, которые могут становиться живой стеной на пути военных колонн оккупанта, голыми руками останавливать и разворачивать вражеские танки и БТРы, несмотря на выстрелы и шумовые гранаты выходить на митинги в оккупации, беречь украинский флаг и дождаться ВСУ, сбить российский беспилотник банкой консервации, дать оккупантам семена, чтобы на месте, где они погибнут, подсолнухи проросли.

Также Зеленский добавил, что все увидели, какие у нас врачи, пожарные, спасатели, железнодорожники, энергетики, фермеры, как можно быть на дежурстве несколько недель подряд, вытаскивать из поля боя десятки раненых, оперировать под бомбами и пулями. Под бомбами и шарами провести посевную и собрать урожай. Читать лекции студентам онлайн в окопе.

"Все увидели, какие у нас волонтеры и неравнодушные люди. Как можно за считанные часы собрать на беспилотники, скорые, оптику, на тепловизоры. Как достать все. Купить все. Привезти все. А потом достать, купить и привезти снова, потому что это было не все.И в каждом селе варили борщи в банках и закрывали тушенку на фронт, потому что мы сгорели бы от стыда, если бы наши воины ели просроченные пайки, как орки", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил что украинцы готовы отдать последнее, чтобы украинский воин выглядел достойно, сражался и побеждал достойно.

"И все увидели, какой у нас бизнес. Не олигархи, а современный, креативный, человечный и ответственный бизнес. Как можно свой офис, гостиницу или спортзал превратить в приют для переселенцев. Как бренды модной обуви шьют армейские ботинки. Дизайнеры женских платьев – бронежилеты. Производитель садовой мебели производит ежи. Звездная модель готовит еду для бойцов и беженцев. Телеведущая делает «Бандера-смузи». Доктор наук сортирует «гуманитарку» в Польше. А оперный певец эвакуирует на своем авто сотни людей», - подчеркнул президент.

Зеленский заверил, что в День Достоинства и Свободы украинцы соберутся на Майдане Незалежности, где всегда защищали достоинство и свободу, и отметят День Победы Украины.

"В мирном Киеве, в мирной Украине я скажу о важном. О главном – то, что осталось неизменным. И останется неизменным. Слава Украине", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что все увидели, какие у нас дети, как они отказываются от смартфонов и гаджетов, чтобы передать деньги на армию. Как моют машины и продают рисунки, собирая на ВСУ. Как мальчик убегает из дома, чтобы записаться в ТРО. Как девочка с простреленными ногами 15 километров ведет автомобиль, чтобы вывезти четырех раненых взрослых.

"Все увидели, какой у нас народ! Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не потеряли достоинства. Мужества. Веры в себя. И объединились. Чтобы не потерять свободу. Не потерять независимость. Не потерять Украину", - сказал президент. .

Он отметил, что украинцы могут остаться без денег, света, бензина, горячей воды, но не без воли, и это остается неизменным.

"Да, мы заплатили и продолжаем платить за свободу очень большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся", - сказал президент.

Также он вместе с женой Еленой почтили память Героев Небесной Сотни.

“Можно обладать достоинством, но не иметь свободы. Можно обладать свободой, но не быть достойным ее. Это ценности, которые лучше всего раскрываются только вместе. Вот почему сегодняшний день имеет двойное имя. Потому что у Украины есть и то, и другое. И мы не даем врагу их и нас отобрать”, - заметил Зеленский.

Отметим, что в Украине 21 ноября отмечается День Достоинства и Свободы. Он установлен согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года в честь начала этого дня двух знаменательных событий в новейшей украинской истории – Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.