"Не думали головой": В ОККО прокомментировали скандал с танцами сотрудниц АЗС в черных пакетах под еврейскую музыку

В сети автозаправок ОККО считают неадекватным поведением своих сотрудников публикацию скандального видеоролика, где танцуют под еврейскую музыку в черных мусорных пакетах.

Об этом свидетельствует ответ представителя компании на соответствующий вопрос в комментариях на ее официальной Facebook-странице. В частности, в ОККО уверяют, что компания в нынешнем вооруженном конфликте с исламистским движением ХАМАС поддерживает именно Израиль, а этот ролик "никак на самом деле не связан с происходящим".

"Люди снимали ролик для своего внутреннего соревнования. К сожалению, не подумали совсем головой, когда использовали музыку. Мы понимаем, как этот ролик смотрится и считывается", - говорится в комментарии.

В ОККО отметили, что уже "общались с коллегами", и они должны будут удалить ролик и записать извинения, а также еще раз подчеркнули, что компания, "как и вся страна, с Израилем".

Ранее в субботу в сети появился странный ролик, начинающийся с того, что мужчина в форме заправщика ОККО заходит в здание АЗС, спрашивая "Кто на Умань?" После этого из-за стола встают три работницы в одежде фирменного для ОККО салатового цвета, покрытой черными мусорными пакетами, и подтанцовывая, выходят на улицу, где уже свободнее пускаются в пляс.

Еще одна работница ОККО, оставшаяся в здании, машет рукой, прощаясь с ними. Заканчивается видео тем, что мимо здания медленно проезжает пустой автобус с табличкой маршрута №190 (при "нормальных" условиях он направляется на железнодорожный вокзал), из дверного проема которого машет, прощаясь, и шлет воздушный поцелуй женщина в наряде с украинскими национальными мотивами. На фоне же в видео звучит еврейская музыка, в том числе песня "Хава нагила".

Отметим, что видео появилось во время крупнейшего на сегодня вооруженного конфликта между ХАМАСом, контролирующим сектор Газа, и Израилем, который начался 7 октября с прорыва сотен боевиков в израильские поселения и массового убийства ими местных жителей. Тела убитых евреев впоследствии были вывезены в черных пакетах. Кроме того, черный пакет ранее стал символом бессмысленной гибели российских солдат в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

Сама Украина в конфликте официально поддержала Израиль. Более того, мэрия Одессы в последние дни инициировала кампанию по поддержке этой страны, разместив на улицах билборды с надписью "Молимся за Израиль" и гербом города.