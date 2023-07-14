"Не нужно ничего создавать". Буданов заявил, что Украина уже имеет аналог "Моссада"

Украине не нужно создавать свой аналог "Моссада" – внешней разведывательной службы Израиля. Об этом заявил глава Главного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters.

Агентство напоминает, что в Кремле назвали "ужасной" майские слова Буданова о том, что "мы будем продолжать убивать россиян где-нибудь на земле до полной победы Украины". При этом Россия обвинила украинские спецслужбы в убийствах "провоенного российского блоггера" и "провоенного журналиста" (вероятно, речь идет, в частности, о Владлене Татарском). Однако Украина отрицает свою причастность.

Как указывает Reuters, перспектива того, что разведывательное агентство посылает убийц для охоты на врагов Украины, вызывает сравнение с израильским "Моссадом". Буданов не опирается такой аналогии.

"Если вы спрашиваете о "Моссаде", который известен ликвидацией врагов своего государства, то мы это делали и будем это делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", - высказался глава ГУР.

Что касается нападений на него самого, то Буданов сказал, что россияне не прекращают такие попытки, но все бесполезно.

Журналисты пишут, что в конце мая оккупанты нанесли удар по штаб-квартире ГУР на Рыбальском острове в Киеве, после чего российские пропагандисты начали распространять информацию о якобы тяжелом ранении Буданова.

"Это была не первая их попытка. Но, как вы видите, мы снова здесь, в главных помещениях этого здания", – прокомментировал это руководитель разведки.