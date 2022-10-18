Ни одно посольство не сообщало о намерениях покинуть Украину - МИД

Ни одно иностранное посольство в Украине не сообщало о намерениях покинуть страну из-за ситуации с безопасностью.

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Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Сейчас ни одно учреждение - США, Великобритании, Канады, ЕС и многие другие - не сообщало о намерениях выехать за пределы украинской территории. Все на месте", – говорится в сообщении.

Он отметил, что сейчас много неправдивых вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств в Украине. В большинстве своем их делают российские источники для того, чтобы посеять панику.

Ситуация постоянно меняется, а обязанностью каждого государства является забота о своих гражданах за рубежом. С интенсификацией Россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре, некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины. Аналогично делает и Украина, когда речь идет об угрозе для украинцев за границей", - сообщил спикер МИД.

Он напомнил, что неделю назад Россия попала по двум дипломатическим учреждениям в Киеве, нанеся повреждения их зданиям.

"Призываем иностранных дипломатов, равно как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда появляется опасность. Украинская сторона будет продолжать прилагать максимальные усилия для защиты дипломатических учреждений в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права", - добавил Николенко.

Напомним, российская армия начала активно использовать иранские беспилотники Shahed-136. Впрочем, как отмечают в Институте изучения войны (ISW), это вряд ли существенно отразится на ходе войны в Украине.

Но благодаря этим дронам-камикадзе страна-агрессор продолжает террор мирного населения Украины.

При этом в Иране официально отрицали поставки России дронов-камикадзе.

Так, 17 октября Киев атаковали вражеские дроны-камикадзе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Также оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Сумской и Днепропетровской областях.

18 октября оккупационные войска обстреляли Киев, Житомир, Днепр, Харьков, Николаев и Кривой Рог.