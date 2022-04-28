Нидерланды проведут в Украине экспертизу для суда в Гааге

В Украину прибудет группа судебно-медицинских экспертов, чтобы собрать доказательства военных преступлений в рамках расследования, которое начато Международным уголовным судом в Гааге. Об этом сообщает нидерландское информационное агентство ANP.

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Источники агентства заявили, что в пятницу, 29 апреля, на заседании Кабинета министров сообщат о том, что в Украину отправляют "несколько десятков" нидерландских специалистов.

Причем Международный уголовный суд (МУС) в первые в истории подписал соглашение о присоединении к Совместной следственной группе с Украиной, Польшей и Литвой.

Но РФ пока не дает ответа на отправленные коммуникации.

Напомним, МУС хочет установить обстоятельства действий армии РФ в Украине.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.