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Нидерланды рассматривают вопрос поставки в Украину более тяжелого вооружения
Премье-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна рассматривает вопрос поставки Украине более тяжелого вооружения наряду с Бельгией, Германией и Великобританией.
Об этом написал в Twitter после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Нидерланды оценивают, могут ли они присоединиться к Германии, Бельгии и Великобритании, чтобы поставлять более тяжелое вооружение. И мы отправляем в Украину следственно-криминалистическую группу для сбора доказательств для расследования военных преступлений и уголовного производства», - написал Рютте.
Президент Украины, в свою очередь, отметил — с Рютте они обсудили вопросы дипломатии и привлечения к ответственности военных преступников.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Рассказал ему о ходе боевых действий, обсудил с ним способы привлечения к ответственности военных преступников и дипломатические вопросы, представляющие взаимный интерес", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее уже стало известно, что в Украину прибудет группа судебно-медицинских экспертов, чтобы собрать доказательства военных преступлений в рамках расследования, которое начато Международным уголовным судом в Гааге.