Никто не будет забирать в армию неподготовленных людей, — Резников

Украинскую армию будут комплектовать обученными бойцами, но военнообязанным необходимо оставаться на связи с центром комплектования по месту проживания. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в видеообращении.

Он отметил, что на фронте не нужны неподготовленные и неопытные люди, а также попросил оставаться на связи и сообщать о своих переездах в местные центры комплектования.

"Наша армия останавливает более многочисленного врага, потому что она мотивирована, лучше обучена и вооружена. Мы не победим Россию количеством. Мы преодолеем ее качеством. В боевые подразделения будут отправляться те, у кого есть соответствующие навыки, оружие и оснащение", — подчеркнул Резников.

По его словам, они военнообязанные должны оставаться на связи, чтобы Минобороны могло планировать дальнейшие действия.

Напомним, еще до начала полномасштабного вторжения войск РФ президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период и объявил о запуске программы экономического патриотизма.

Когда начались бои, в Украине объявили всеобщую мобилизацию населения для отпора российским захватчикам.

В первую очередь призвали оперативный резерв — бывших военнослужащих до 40 лет, имеющих боевой опыт и отслуживших в армии по контракту или во время одной из предыдущих волн мобилизации — ветеранов боевых действий начиная с 2014 года.