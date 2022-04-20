Норвегия передаст Украине зенитно-ракетные комплексы "Мистраль"

Страны мира продолжают предоставлять Украине вооружение. Норвегия отправила Украине около сотни переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Мистраль".

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Хорошие новости с утра. Норвегия приняла решение направить Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", сообщило Министерство обороны страны. А ведь еще есть истребители от союзников. Работаем дальше. Все будет", — сообщил Ермак.

Отметим, ЗРК "Мистраль" — переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолётов и самолётов противника. Сам комплекс французского производства.

Напомним, Румыния передаст Украине партию летального оружия.

Отметим, в связи с тем, что Россия активизировала боевые действия на Донбассе, Нидерланды решили помочь Украине тяжелой техникой.

Также парламент Италии одобрил поставку оружия Украине.

Кроме того, министр обороны Словакии подтвердил переговоры с Украиной о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana”.