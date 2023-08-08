Новый украинский беспилотник SpyGun проходит испытания в зоне боевых действий

Украинские разведчики приступили к тестированию нового беспилотника SpyGun, который разработали украинские инженеры и проектировщики. Данный беспилотник предназначен для разведки, но его можно использовать и для корректировки огня.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Комплекс состоит из двух БПЛА и наземной станции управления и оборудован современной системой радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ, что позволяет работать на дальности до 50 км.

Беспилотник SpyGun также оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а аэродинамические характеристики позволяют ему следовать заданному маршруту с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.

Основные характеристики беспилотника:

Время полета без посадки - 120-160 мин.

Максимальная высота полета - 1500 м.

Рабочая высота - 500-600 м.

Скорость - 90 км/ч.

Камеры ― курсовая онлайн и GoPro.

Запись фото и видео на бортовой носитель.

SpyGun относительно недорог в производстве, простой дизайн корпуса придает ему незаметности в небе во время работы.

Напомним, Министерством обороны Украины с 22 февраля 2022 принято на вооружение 28 моделей БпЛА разных типов украинского производства.

Ведомство также заключило с рядом украинских компаний контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов. 24 июля Кабмин Украины стартовал массовому производству боеприпасов и деталей для беспилотников.