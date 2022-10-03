"Обнуление" здравого смысла, или Стоит ли изучать российскую юридическую чепуху?

Сказать, что последние документы от КС РФ являются юридически ничтожными, плохо написанными с юридической точки зрения и содержщими массу конспирологической чепухи – это ничего не сказать.

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В воскресенье, 2 октября 2022 года, "Клоунский Суд" (ранее известный как Конституционный) РФ опубликовал 4 постановления (№36-П, №37-П, №38-П, №39-П) по делам о проверке конституционности 4 "международных договоров", которые были показательно заключены 30 сентября 2022 между РФ и 4 "непонятно-кем" с юридической юридической точки зрения, которыми признал конституционной аннексию РФ части территории Украины. Постановления велики по объему: КС РФ настрочил в целом 88 страниц текста (каждое постановление по 22 страницы), что превосходит предыдущие одиозные “опусы” КС РФ по поводу аннексии Крыма в 2014 г. (14 страниц) и конституционной реформы об “обнулении” в 2020 г. (52 страницы).

Сказать, что последние документы от КС РФ являются юридически ничтожными, плохо написанными с юридической точки зрения и содержащими полно конспирологической чепухи – это ничего не сказать. Сказать, что при аннексии территории Украины Россией было нарушено все, что только можно – это уже никого не удивит. Сказать, что вся эта преступная акция является примером исключительного цинизма и особого издевательства над международным правом и даже над собственной (российской) правовой системой (какой бы она там ни была) – и этого вроде бы уже недостаточно. Как можно охарактеризовать то, что сейчас происходит в России? Как можно описать весь ужас от того, такой преступный политический режим является угрозой для существования не только Украины, но и всего человечества?

За последние 22 года в России действительно произошло “обнуление” здравого смысла во всех сферах публичной жизни. Все те одиночные ростки рациональности, которые появились на рубеже эпох в 1990-х гг., уже давно выкорчеваны, а вместо них активно насаждались различные геополитические фантазии и примитивная конспирология.

Юридическую сферу это тоже не могло обойти. Закономерностью путинского режима до 2008 года было номинальное, но последовательное соблюдение Конституции РФ с формальной стороны: Путин, будучи Президентом, на первый взгляд, ни разу открыто и грубо не нарушил и не изменил Конституцию РФ, которая ему и без того гарантировала чуть ли не царские полномочия. Нарушения и злоупотребления, конечно же, были, но они были в основном настолько завуалированы и хитро продуманы, что никто особенно не хотел продираться через лес бумажно-юридических нюансов, ища, к чему можно придраться. Это было своеобразное квазиискусство в чекистско-нормативистском стиле — умение творить своеволие вне формальных правил, но и без их явного нарушения. Однако, чем дольше Путин оставался у власти, тем более очевидным становилось (на языке его же кумира) «головокружение от успехов».

Право в России и так не сильно уважалось (в отличие от понятий), но путинский режим по крайней мере в начале, оставаясь в плену советского нормативизма, всегда уделял внимание формальным показателям – юридической форме документов (но не содержанию), соблюдению внешней процедуры их принятия (но не сути), букве закона (а не духу), большому объему документов (чтобы никто не хотел в них вникать) и т.д. Казалось бы, это можно имитировать вечно.

Но в 2014 году спецоперацию по аннексии Крыма уже невозможно было замаскировать юридическими способами так, чтобы все выглядело чисто. Хотя фактически формальная процедура внутренней легализации аннексии Крыма была более или менее соблюдена 18-21 марта 2014 года, о существенных нарушениях говорили даже некоторые российские юристы (хотя, конечно, таковых было меньшинство). Однако, в случае с Крымом Россия сделала почти все для того, чтобы, например, западные ученые рассматривали крымский кризис только из парадигмы самоопределения и сецессии, залезая в эту сложную и противоречивую материю международного права, а не исследовали Крым по уголовно-правовой парадигме как преступление аннексии (спойлер: все равно исследовали, однако многие действительно должны были уделять немало усилий "войне" с российскими учеными на поле сецессии).

В 2020 году стало очевидно, что система дала существенный сбой. Вся эта конституционная реформа с обнулением была настолько плохо продумана, организована и проведена (в отличие от предыдущих "как по книге" конституционных реформ), что только ленивый все это не высмеивал (вспомните хотя бы "голосование на пеньках"). Казалось бы, что путинский режим потерял свой талант имитации юридических текстов и процессов, которые когда-то так завораживали своей формой, объемом и процедурой наивных людей из разных стран мира, а их священное искусство нормативизма с каждым днем вырождалось в какое-то юридическое порно (по-другому и не назовешь).

Вот и в 2022 году, наблюдая за происходящим в России, читая те документы, которые бездарно продуцирует все та же бюрократическая машина, слушая заявления их чиновников, невольно задумываешься над тем, есть ли смысл в том, тобы тратить время уже не просто на юридическую чепуху, а на нечто более безумное и абсурдное. Кто-то скажет, что нужно на них полностью "забить", что они не стоят того, чтобы о них думать.

Но у меня другое мнение. На самом деле нужно. У каждого свой фронт борьбы с агрессором, и юридический фронт – тоже важен.

Преступный режим должен быть подробно изучен, проанализирован, разложен по полочкам и маргинализирован всеми, кто может, и везде, где это возможно. Все доказательства их преступлений должны быть зафиксированы и сохранены для последующих поколений, а все виновные лица должны понести отвественность, чтобы в будущем никто не мог выкрутиться и спеть по-другому: “мы специально нарушали все, что могли, чтобы все это признать неконституционным! ”.

Конечно, никто не говорит, что это просто. Это сложно, а работы еще слишком много впереди.