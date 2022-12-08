Одесского бизнесмена Кауфмана выпустили из-под ареста

Бизнесмен Борис Кауфман, арестованный решением Высшего антикоррупционного суда по подозрению в создании преступной организации, державшей под контролем чиновников Одесского городского совета, вышел из-под стражи.

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Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, за него был внесен залог в определенном ВАКС в размере 129 миллионов гривен.

На Кауфмана возложены обязанности прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду; не отлучаться из Киева и Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорт и носить электронный браслет.

Напомним, что следствием Национального антикоррупционного бюро было установлено, что с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжение средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.

"Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления", - сообщали в САП.

Действия Кауфмана и его бизнес-партнера - бывшего депутата Верховной Рады IV созыва Александра Геннадьевича Грановского (ныне он также известен под фамилией Борухович), которых следствие считает организаторами преступной схемы, а также их доверенного лица квалифицированы по статьям 255 и 369 Уголовного кодекса. Все трое были задержаны 5 декабря.

Отметим также, что накануне был заочно арестован депутат Верховной Рады VII созыва Александр Михайлович Грановский, которому инкриминируют организацию схемы, через которую Одесскому припортовому заводу было нанесено 93 миллиона гривен ущерба.