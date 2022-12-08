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Одесского бизнесмена Кауфмана выпустили из-под ареста

Одесского бизнесмена Кауфмана выпустили из-под ареста
Борис Кауфман. Фото: Forbes

Бизнесмен Борис Кауфман, арестованный решением Высшего антикоррупционного суда по подозрению в создании преступной организации, державшей под контролем чиновников Одесского городского совета, вышел из-под стражи.

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Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, за него был внесен залог в определенном ВАКС в размере 129 миллионов гривен.

На Кауфмана возложены обязанности прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду; не отлучаться из Киева и Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорт и носить электронный браслет.

Напомним, что следствием Национального антикоррупционного бюро было установлено, что с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжение средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.

"Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления", - сообщали в САП.

Действия Кауфмана и его бизнес-партнера - бывшего депутата Верховной Рады IV созыва Александра Геннадьевича Грановского (ныне он также известен под фамилией Борухович), которых следствие считает организаторами преступной схемы, а также их доверенного лица квалифицированы по статьям 255 и 369 Уголовного кодекса. Все трое были задержаны 5 декабря.

Отметим также, что накануне был заочно арестован депутат Верховной Рады VII созыва Александр Михайлович Грановский, которому инкриминируют организацию схемы, через которую Одесскому припортовому заводу было нанесено 93 миллиона гривен ущерба.

Автор:
Тимофей Беспятов