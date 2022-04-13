Оккупанты насильственно вывезли в Россию уже полмиллиона украинских граждан

Об этом во время обращения к парламенту Эстонии сказал президент Владимир Зеленский.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"На сегодня больше 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Это если бы оккупанты поставили себе цель вывезти весь Таллин. Целый город", — сказал Зеленский.

По его словам, российские военные забирают у украинцев документы, все у них забирают, в том числе и телефоны.

"Их пытаются перевезти в отдаленные регионы Российской Федерации. Всячески препятствуют попыткам возвращения в Украину. Детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи. В украинских городах, которые стали жертвами российских ударов, убиты уже десятки тысяч людей. По жилым районам и гражданской инфраструктуре российская армия применяет все виды артиллерии, все виды ракет, авиабомб, в частности, фосфорные бомбы", — сказал Зеленский.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российской армии в окруженном Мариуполе от рук захватчиков погибли уже 20-22 тысячи человек.