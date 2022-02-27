Около 4300 российских военных уничтожено за трое суток войны

Около 4300 российских военных было уничтожено украинской армией 24-26 февраля. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24-26 февраля) захватнической войны Российской Федерации в Украине составляют: самолеты 27, вертолеты 26, танки 146, боевые бронированные машины 706, пушек 49, ЗРК БУК 1, Град 4, автомобильная техника 3 цистерны 60, БПЛА ОТР 2, корабли/катера 2, средства ПВО, личный состав ориентировочно 4300(уточняется).

Маляр добавила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать сразу после боя, ведь командиры прежде всего сосредоточены на ведении боя.

Кроме того, информацию власти могут получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день. Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.