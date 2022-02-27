Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Около 4300 российских военных уничтожено за трое суток войны

Около 4300 российских военных уничтожено за трое суток войны

Около 4300 российских военных было уничтожено украинской армией 24-26 февраля. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24-26 февраля) захватнической войны Российской Федерации в Украине составляют: самолеты 27, вертолеты 26, танки 146, боевые бронированные машины 706, пушек 49, ЗРК БУК 1, Град 4, автомобильная техника 3 цистерны 60, БПЛА ОТР 2, корабли/катера 2, средства ПВО, личный состав ориентировочно 4300(уточняется).

Маляр добавила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать сразу после боя, ведь командиры прежде всего сосредоточены на ведении боя.

Кроме того, информацию власти могут получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день. Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Степан Крьока