ООН 7 апреля проведет голосование по устранению РФ от участия в Совете по правам человека

Генассамблея Организации Объединенных Наций в четверг, 7 апреля, проведет голосование по устранению Российской Федерации от участия в Совете по правам человека ООН. Об этом сообщает издание AFP.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

С такой инициативой в ООН обратились США после того, как выяснилось, что российские войска устроили массовые убийства мирных жителей в Буче.

"Участие России в Совете по правам человека — это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за их удаление", — заявила посол США Линда Томас-Гринфилд во время визита в Румынию.

В свою очередь глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс написал в своем Twitter, что Латвия будет голосовать за исключение Российской Федерации из Совета ООН по правам человека.

Другие страны еще не сообщали свою позицию в этом вопросе. Отметим, в Украине создадут специальный механизм для расследования и судебного рассмотрения военных преступлений на территории Украины, в частности под Киевом. К этой работе будут привлечены и международные специалисты.