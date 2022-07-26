ООН ожидает отправления первого судна в ближайшие дни

Организация Объединенных Наций постоянно на связи со всеми сторонами подписанного соглашения о возобновлении вывоза зерна из Украины и ожидает, что первое судно начнет движение в ближайшие дни.

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Об этом заявил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак, передает Укринформ.

"Первое судно может "начать движение" в ближайшие дни, а пока Совместный координационный центр в сотрудничестве с представителями судоходной отрасли разрабатывает подробный протокол этих поездок. Протокол будет опубликован в ближайшее время", - отметил замглавы ООН.

Координационный центр находится в стамбульском Центре военных игр и культуры имени Ататюрка. Также будет объявлено имя человека, который возглавит команду ООН, работающего в Центре.

Что касается инспектирования украинских судов, то этот вопрос обсуждается. Пока в ООН не готовы раскрыть детали окончательного плана.

Отметим, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" через "зерновые" коридоры в Черном море Украина планирует вывозить не менее 3 млн тонн зерна ежемесячно.

Напомним, представители Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле. подписали при поддержке ООН два идентичных соглашения о возобновлении экспорта зерна из украинских портов.

На следующий день, 23 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. В одесский порт прилетели две ракеты, в результате чего вспыхнул пожар. Несмотря на это, Министерство инфраструктуры продолжает техническую подготовку до запуска экспорта аграрной продукции из портов, потому что для Украины главное – контролировать навигацию в Черном море.