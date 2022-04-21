ООН установили свой рекорд - $50 млн для пострадавших от войны украинцев

Средства пойдут неправительственным организациям-партнерам ООН для предоставления помощи пострадавшим в результате войны украинцам и для продолжения работы по сохранению их жизней.

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21 апреля организация объединенных наций (ООН) заявила о выделении Украине дополнительных $50 млн. Деньги предназначены для оказания помощи украинцам, которые пострадали от войны с Россией.

"Координатор гуманитарной помощи Оснат Лубрани сегодня выделила дополнительные 50 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства выделены из Украинского гуманитарного фонда. Деньги направят на поддержку украинцев, которые пострадали из-за развязанной Россией войны в Украине.

Напомним, вчера, 20 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что намерен в ближайшие дни посетить Москву для переговоров с Путиным и Киев - для переговоров с Владимиром Зеленским.

Днем ранее, 19 апреля, Гутерриш предложил ввести в Украине Пасхальную "гуманитарную паузу", начиная с 21 апреля до православного Пасхального воскресенья. Такое перемирие позволило бы эвакуировать больше мирных жителей из районов Украины, охваченных боевыми действиям, а гуманитарным организациям - оказать помощь пострадавшим.