ОП создает монопольного трейдера электроэнергии во главе с фигурантом "схемного" импорта Бутенко – СМИ

Офис Президента создает единственного трейдера электроэнергии, для работы которого с первых дней возникает много вопросов. Для этого не основывали специальную компанию, а использовали АО "Энергетическая компания Украины", возглавляемую Виталием Бутенко - бывшим топменеджером ДТЭК Рината Ахметова, сообщает "Экономическая правда".

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Как отмечается, идея создания единственного государственного трейдера электроэнергии принадлежит заместителю главы Офиса президента Ростиславу Шурме.

"Придумал Шурма и попросил Бутенко разработать концепцию. Тот нарисовал и презентовал. Взяли в работу", – рассказал один из собеседников издания.

Глава АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) Виталий Бутенко - бывший топменеджер ДТЭК Рината Ахметова, которого в 2021 году уволили из группы из-за неудачных торговых операций с газом. Позже он создал компанию "ТЭТ-групп", фигурировавшую в "схемном" импорте электроэнергии в Украину из Беларуси.

В статье "Экономической правды" отмечается, что после синхронизации украинской энергосистемы с энергосистемой ЕС стало понятно, что поступления от продажи электроэнергии за границу могут достигать миллиардов долларов.

В отличие от других участников рынка, новый игрок изначально получает эксклюзивные условия – начиная от неограниченного доступа к госэлектроэнергии и заканчивая сомнительными соглашениями об отсрочке платежей за ресурс.

Для старта работы ЭКУ уже закупила значительный объем электроэнергии у "Энергоатома", но позже трейдер попросил закрепить возможность отсрочки оплаты на 90 дней.

"Почему это вдруг? Если этот трейдер просит такую ​​отсрочку, то он никакой не трейдер. Это значит, что он просто стал прокладкой. На таких условиях с радостью будет работать любая компания. Что это как не эксклюзивные условия?", – возмущается представитель одной из компаний-участников энергорынка.

Следующим шагом, говорят участники рынка, могут стать непонятные экспортные контракты с просадкой маржи на счетах оффшорных компаний.

Следовательно, говорится в публикации, сейчас есть три основных вопроса о целесообразности создания единого трейдера. Первый вопрос – нужна ли такая компания вообще? Почему государственные производители электроэнергии не могут сами экспортировать собственный ресурс, ведь "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" это уже делали.

Второе – не пострадает ли конкуренция? Третий и ключевой вопрос – коррупционные риски.