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ОП создает монопольного трейдера электроэнергии во главе с фигурантом "схемного" импорта Бутенко – СМИ
Офис Президента создает единственного трейдера электроэнергии, для работы которого с первых дней возникает много вопросов. Для этого не основывали специальную компанию, а использовали АО "Энергетическая компания Украины", возглавляемую Виталием Бутенко - бывшим топменеджером ДТЭК Рината Ахметова, сообщает "Экономическая правда".
Как отмечается, идея создания единственного государственного трейдера электроэнергии принадлежит заместителю главы Офиса президента Ростиславу Шурме.
"Придумал Шурма и попросил Бутенко разработать концепцию. Тот нарисовал и презентовал. Взяли в работу", – рассказал один из собеседников издания.
Глава АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) Виталий Бутенко - бывший топменеджер ДТЭК Рината Ахметова, которого в 2021 году уволили из группы из-за неудачных торговых операций с газом. Позже он создал компанию "ТЭТ-групп", фигурировавшую в "схемном" импорте электроэнергии в Украину из Беларуси.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В статье "Экономической правды" отмечается, что после синхронизации украинской энергосистемы с энергосистемой ЕС стало понятно, что поступления от продажи электроэнергии за границу могут достигать миллиардов долларов.
В отличие от других участников рынка, новый игрок изначально получает эксклюзивные условия – начиная от неограниченного доступа к госэлектроэнергии и заканчивая сомнительными соглашениями об отсрочке платежей за ресурс.
Для старта работы ЭКУ уже закупила значительный объем электроэнергии у "Энергоатома", но позже трейдер попросил закрепить возможность отсрочки оплаты на 90 дней.
"Почему это вдруг? Если этот трейдер просит такую отсрочку, то он никакой не трейдер. Это значит, что он просто стал прокладкой. На таких условиях с радостью будет работать любая компания. Что это как не эксклюзивные условия?", – возмущается представитель одной из компаний-участников энергорынка.
Следующим шагом, говорят участники рынка, могут стать непонятные экспортные контракты с просадкой маржи на счетах оффшорных компаний.
Следовательно, говорится в публикации, сейчас есть три основных вопроса о целесообразности создания единого трейдера. Первый вопрос – нужна ли такая компания вообще? Почему государственные производители электроэнергии не могут сами экспортировать собственный ресурс, ведь "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" это уже делали.
Второе – не пострадает ли конкуренция? Третий и ключевой вопрос – коррупционные риски.