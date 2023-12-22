Операции СБУ получают самые высокие оценки международных партнеров, - эксперт о статье "Politico"

Операции СБУ получают самые высокие оценки международных партнеров, потому что приближают войну к Кремлю. Об этом пишет политолог Александр Загородний, анализируя статью в известном западном издании "Politico".

"В период когда США и ЕС принимают решение о выделении средств Украине, нашему государству крайне нужна положительная пресса на Западе. "Politico" подчеркивает, что операции СБУ не только повышают моральный дух украинцев, но и наносят значительный ущерб военному потенциалу РФ. Служба приближает войну к Кремлю", – акцентирует эксперт.

По его мнению, появление высоких оценок работы СБУ – это признание наших успехов там, где Украина реально может предъявить их международным партнерам. "Западная пресса подталкивает руководство своих стран и общественное мнение к тому, что международную поддержку Украины нужно как минимум оставлять на том же уровне. А, возможно, и увеличивать", - считает политолог.

"Издание выделяет ключевые операции службы. Особенно отмечаются морские дроны "Sea Baby" – новаторская разработка, полностью изменившая ситуацию на Черное море. Кроме того, у СБУ есть ряд планов по новым ударам по врагу, в том числе на его территории", - резюмирует Загородний.

Напомним, 21 декабря в известном международном издании " Politico" вышла статья о ключевых спецоперациях СБУ в 2023 году.