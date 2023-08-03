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Отдали за газовые долги. РФ обстреливает Украину ракетами, которые ранее принадлежали Киеву, – "Схемы"
Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые в 1999 году официальный Киев передал Москве в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" ("Радио Свобода").
Соглашение между украинским и российским правительствами было подписано в 1999 году в Ялте. Тогда премьер-министром Украины был Валерий Пустовойтенко, а России – Владимир Путин.
Предполагалось, что Киев передаст Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Россия компенсировала Украине долг за российский газ на 275 млн грн (именно на таком уровне была определена стоимость переданной техники и снарядов).
Сопоставив номера переданных ракет с номерами Х-55, которые российские оккупанты использовали против Украины во время полномасштабного вторжения, журналисты обнаружили в списке более десяти ракет. Часть этих снарядов сбила украинская противовоздушная оборона, а часть попала в жилые дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, в списке переданных Москве ракет, расследователи нашли три снаряда, которые украинская ПВО сбила в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и области.
Еще одна такая Х-55 в конце 2022 года попала в многоквартирный жилой дом в украинской столице, из-за чего погибла женщина.
Другая ракета попала в дом в Киевской области – тогда во время обстрела пострадал ребенок (судя по видео расследования, речь идет о городе Украинка, где сообщалось о падении падении бломков российской ракеты в ночь на 28 апреля 2023).
Еще несколько ракет журналисты идентифицировали с помощью фотографий с номерами на обломках, полученных от источников в правоохранительных органах.
Отмечается, что часть из этих сбитых ракет сейчас хранится в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.
X-55: характеристики ракеты
Х-55 – это стратегическая авиационная крылатая ракета, разработанная в конце 1970-х – начале 1980-х годов в конструкторском бюро Радуга (город Дубна, Московская область).
Ее носителями являются бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Снаряд может совершать полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Х-55 предназначена для применения против стационарных наземных целей с заранее известными координатами.
Ракета Х-55 имеет следующие характеристики:
- длина – 5,88 м;
- диаметр корпуса – 0,51 м;
- размах крыльев – 3,1 м;
- стартовая масса – 1195 кг;
- масса боевой части – 410 кг;
- мощность боевой части 200-500 Кт;
- дальность полета – 2500 км;
- скорость полета – 720-830 км/ч;
- высота пуска – 200-12000 м.