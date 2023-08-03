Отдали за газовые долги. РФ обстреливает Украину ракетами, которые ранее принадлежали Киеву, – "Схемы"

Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые в 1999 году официальный Киев передал Москве в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" ("Радио Свобода").

Соглашение между украинским и российским правительствами было подписано в 1999 году в Ялте. Тогда премьер-министром Украины был Валерий Пустовойтенко, а России – Владимир Путин.

Предполагалось, что Киев передаст Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Россия компенсировала Украине долг за российский газ на 275 млн грн (именно на таком уровне была определена стоимость переданной техники и снарядов).

Соглашение о передаче России бомбардировщиков и крылатых ракет, которое журналисты разыскали в архиве. Фото: скриншот / "Радио Свобода" / YouTube

Сопоставив номера переданных ракет с номерами Х-55, которые российские оккупанты использовали против Украины во время полномасштабного вторжения, журналисты обнаружили в списке более десяти ракет. Часть этих снарядов сбила украинская противовоздушная оборона, а часть попала в жилые дома.

В частности, в списке переданных Москве ракет, расследователи нашли три снаряда, которые украинская ПВО сбила в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и области.

Номер одной из ракет, которыми РФ атаковала Украину, обнаружили в списке переданного вооружения. Фото: скриншот / "Радио Свобода" / YouTube

Еще одна такая Х-55 в конце 2022 года попала в многоквартирный жилой дом в украинской столице, из-за чего погибла женщина.

Другая ракета попала в дом в Киевской области – тогда во время обстрела пострадал ребенок (судя по видео расследования, речь идет о городе Украинка, где сообщалось о падении падении бломков российской ракеты в ночь на 28 апреля 2023).

Еще несколько ракет журналисты идентифицировали с помощью фотографий с номерами на обломках, полученных от источников в правоохранительных органах.

Ракеты, которые Украина в 1999 году также передала России. Фото: скриншот / "Радио Свобода" / YouTube

Отмечается, что часть из этих сбитых ракет сейчас хранится в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

X-55: характеристики ракеты

Х-55 – это стратегическая авиационная крылатая ракета, разработанная в конце 1970-х – начале 1980-х годов в конструкторском бюро Радуга (город Дубна, Московская область).

Ее носителями являются бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Снаряд может совершать полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Х-55 предназначена для применения против стационарных наземных целей с заранее известными координатами.

Ракета Х-55 имеет следующие характеристики: