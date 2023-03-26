Ожидать борьбы с "наследием Табачника" от министра Лисового – самонадеянно, - эксперт

Новый министр образования Оксен Лисовой известен своей работой с Малой академией наук (МАН), однако его опыт не такой уж и выдающийся, как пишут некоторые педагоги, а многолетние связи со Станиславом Довгим ставят под сомнение его реформаторские планы, говорит эксперт Александр Бурлака, сообщает УНН.

Министр образования Оксен Лисовой пришел в сферу образования в 2004 году, когда ему было 32 года. Максимально близкая к преподаванию деятельность, которой он занимался до того - кружок исторического фехтования при Киево-Могилянской академии. Утверждение, что он где-то хоть год учительствовал, не имеет никаких подтверждений. пишет Александр Бурлака.

По его словам, большую часть времени Лисовой занимался бизнесом. А в начале 2000-х оказался в руководстве "Укртелекома". И именно с этой должности его и назначили в руководство новосозданной Малой академии наук в 2004 году. В то время руководил МАН Станислав Довгий – отец известного политика Олеся Довгого.

"Лисовой рассказывает, что когда он пришел на должность в МАН, у нее была очень плохая репутация. И он все исправил. Но при этом почему-то Президент МАН так и остался на своем месте. У Малой академии все эти годы был директор Лисовой и Президент Довгий. Тем временем в Украине произошла Оранжевая революция, президентом стал Ющенко, премьером при нем Тимошенко, потом Тимошенко снова сменил Янукович. Но на дуэт Лисового и Довгого это никак не повлияло. Всем реформаторам они нравились", - пишет Бурлака.

По его словам, в это же время стал себя проявлять Довгий-младший, который в составе молодой команды Леонида Черновецкого распиливал на частные владения для правильных людей заповедное урочище Жуков остров. А Довгий-старший в это время, не отрываясь от руководства МАН, работал в парламенте во фракции честнейшего политика Владимира Литвина.

"Тем временем власть в стране снова сменилась. Янукович, который, в свое время назначил Лисового на его должность стал Президентом Украины, а ужасный-ужасный-ужасный Дмитрий Табачник начал уничтожать государство на должности министра образования. При этом в 2010 году произошла еще и реорганизация МАНа. Фактически его повысили в статусе. Могли бы при этом в его руководстве оказаться люди, невыгодные Януковичу и Табачнику? Конечно, что нет. На этот раз Малую академию возглавили Станислав Довгий и Оксен Лисовой. Реформа удалась!", - пишет эксперт.

По его словам, в 2012 году Лисовой защитил ту диссертацию - к ней прикладывается ровно три статьи и три доклада, которые были сделаны в один год.

"Для тех, кто не знает, это - минимум, при котором в принципе тогда разрешалось защищаться. Объяснения здесь может быть два: либо Лисовой супергений, известный в мире своими научными работами, который написал ее просто в свободное от основных занятий время в качестве развлечения, либо за него ее сделал кто-то другой", - говорит Бурлака.

Он развеял миф о 500 научных работ нового министра образования. По его данным, Google Schoolar предоставляет сведения о 2-3 статьях, в которых Лисовой соавтор.

По словам эксперта, в том же 2012 году Лисовой получил государственную премию в области образования.

"Закон Кивалова-Колисниченко. Министр Табачник. Патриоту Лисовому дают государственную премию, а он ее принимает. Кстати, Революцию Достоинства оба на своих должностях пережили. И люстрацию. Даже Довгий-старший. В 2018 году он даже стал полным академиком НАН Украины. А Довгий-младший продолжил бегать, занимаясь незаконными застройками и подкупом избирателей", - пишет Бурлака.

Он сообщил, что Лисовой вместе с Довгим-старшим организовывал музей науки в тарелке УкрИНТЭИ, и там была какая-то очень мутная история с российскими застройщиками.

"Лисовой не только не ученый, но и не педагог. Видимо, он хороший менеджер, по крайней мере пиар-менеджер, потому что я знаю, что куче людей, которые организовывали рези ивенты, он действительно помог. Но извините, ждать борьбы с "наследием Табачника" от человека, который фактически от него получал премию как-то самонадеянно. С учетом его связей можно ожидать, что реформы в очередной раз пройдут успешно и остатки украинских учебных заведений будут освобождены от недобитых педагогов", - заключает эксперт.