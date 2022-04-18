Парламент Италии одобрил поставку оружия Украине. Об этом премьер-министр Италии Марио Драги сообщил в интервью изданию Corriere della Sera.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса ясны: с одной стороны, есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны — армия агрессора", - сказал Драги.

Драги добавил, что санкции против России необходимы, чтобы ослабить агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Поэтому украинцам нужно помогать оружием.

"Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение — сообщение, противоречащее нашим европейским ценностям солидарности. Вместо этого мы хотим позволить украинцам защищать себя", – сказал премьер Италии.

Также Драги отметил, что сначала считал вероятной скорую победу России, но теперь нет никаких признаков того, что украинский народ сможет принять российскую оккупацию.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен увеличить военный бюджет Германии на 2 млрд евро, и большинство этих денег пойдут на оказание помощи Украине