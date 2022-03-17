Парламент Литвы призвал закрыть небо над Украиной

Литовский парламент призвал страны-члены Организации Объединенных Наций принять все необходимые меры для введения бесполетной зоны над Украиной.

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Об этом 17 марта в Twitter сообщила пресс-служба Сейма Литвы.

"Сейм Литовской Республики единогласно принял резолюцию, призывающую ООН принять немедленные меры для обеспечения бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую гибель мирных жителей", — говорится в сообщении.

Так, Литва стала второй страной НАТО, чей парламент призвал немедленно закрыть небо над Украиной от российских истребителей и ракет.

Ранее, 14 марта, парламент Эстонии поддержал обращение к парламентам государств-членов Европейского союза и НАТО, а также другим государствам с призывом ввести бесполетную зону над Украиной.

Отметим, 90% украинцев, по данным опроса группы "Рейтинг", считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО, требуя ввести бесполетную зону над Украиной. Лишь 7% считают, что не стоит продолжать это делать.

При этом НАТО открыто заявляет, что не собирается вводить бесполетную зону над Украиной, так как, по мнению лидеров стран-членов альянса, это приведет к началу Третьей мировой войны.

В свою очередь украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, по-прежнему продолжают настаивать на необходимости такого шага, критикуя НАТО за нерешительность в этом вопросе.