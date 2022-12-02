Парламентская комиссия помогла наказать рейдеров и вернуть владельцу землю стоимостью $10 млн, - нардеп

Парламентская комиссия по защите прав инвесторов помогла вернуть землю в Киевской области стоимостью $10 млн, которую пытались украсть рейдеры из-за "черного" нотариуса.

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Об этом рассказала народный депутат, глава комиссии Верховной Рады по защите прав инвесторов Галина Янченко.

По словам Янченко, накануне войны земля, на которой планируется строительство ЖК Urban Kozin, стала предметом атаки рейдеров и была продана по поддельным документам с участием нотариуса Александра Левашова.

Поэтому владелец земли бизнесмен Никита Самусев обратился в возглавляемую ею Парламентскую спецкомиссию и после рассмотрения вопроса комиссией дело начало активно двигаться.

"В частности, комиссия обратилась в Антирейдерскую комиссию Минюста, а также подняла вопрос перед Высшей квалификационной комиссией нотариата вопрос об отмене свидетельства нотариуса Левашову, который по поддельным документам сменил собственника земли в государственных реестрах", - рассказала Янченко.

Минюст отменил незаконные регистрационные действия по фиктивной продаже 8 участков земли и внес изменения в реестры. Нотариус Александр Левашов решением квалификационной комиссии нотариата в сентябре этого года был лишен лицензии и права заниматься нотариальной деятельностью, сообщила депутат.

Уже через месяц инвестор одержал победу в суде, подтвердив свое право собственности и отменив оставшиеся цепочки незаконных продаж участков.

"Я бы хотела, чтобы каждое преступление против собственности в Украине было расследовано, а участники рейдерских схем несли жесточайшие наказания. Для нас важно отстаивать права инвесторов и там, где система дает сбои, оперативно приходить на помощь и наказывать виновных. Каждый такой успешный случай приближает нас к правовому государству, где бизнес будет уверен, что сможет нормально работать", - отметила Галина Янченко.

Кроме того, Парламентская комиссия по защите прав инвесторов обратилась в Минюст из-за действий еще одного государственного регистратора по этому делу. Речь идет об Елене Науменко, госрегистраторе Томиловского сельсовета Белоцерковского района. По данным комиссии, она проводила ряд фиктивных перепродаж похищенной земли, чтобы закрепить "рейдерские успехи" заказчиков. В настоящее время идет камеральная проверка действий регистратора Министерством юстиции.