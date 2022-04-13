Пентагон собирает крупнейших американских производителей оружия для обсуждения помощи Украине

Министерство обороны США пригласило 8 крупнейших американских производителей оружия, чтобы обсудить с ними в среду, 18 апреля, возможности отрасли поставлять оружие Украине в том случае, если война с Россией затянется на годы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Согласно сообщению, ожидается, что на встрече будут обсуждаться пополнение запасов, а также планирование более длительной войны.

По словам одного из источников, 90-минутную встречу проведет отдел закупок и снабжения Пентагона, который закупает оружие для Министерства обороны США. Ожидается, что на ней будет присутствовать заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.

Пентагон заявил, что наиболее полезным оружием являются системы меньшего размера, такие как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, которые Вашингтон и его союзники почти ежедневно поставляют Украине.

Интенсивное использование, а также боевая эффективность украинских сил вызвали интерес к пополнению запасов этого оружия.

Raytheon Technologies и Lockheed Martin Corp совместно производят Javelins, а Raytheon производит Stinger. Другими ведущими производителями оружия являются Boeing Co, Northrop Grumman, General Dynamics и L3Harris Technologies.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США собираются передать Украине артиллерию.