Переговоры с Россией по прекращению войны сейчас не выгодны Украине, – Подоляк

Любое временное перемирие — это продолжение агрессии со стороны РФ в будущем, поэтому сейчас переговорный процесс с Москвой по прекращению войны невыгоден как для Украины, так и для Европы.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Bild, передает пресс-служба ОП.

"Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие сейчас будет означать лишь следующий этап войны через определенное время", – отметил он.

Временное перемирие — это ежедневный риск возобновления боевых действий, поэтому часть выехавших после полномасштабного вторжения граждан не рискнут вернуться в таких условиях. Подоляк назвал такой вариант "серой зоной", которая постоянно будет давить на Европу.

"ЕС будет вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы как-то поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – объясняет советник руководителя ОП.

Он добавил, что Украина начнет вести переговоры о мире тогда, когда "разрушится последняя надежда РФ дожать Украину военным путем".

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что суд над пленными украинскими военными, который оккупанты готовят в Мариуполе, сделает невозможными любые переговоры со страной-агрессором РФ.

Напомним, первые переговоры украинской делегации с российской после российского вторжения в Украину 24 февраля проходили 28 февраля, 3 и 7 марта 2022 года на границе с Беларусью в районе реки Припять. Впоследствии процесс продолжился в Турции, но вскоре остановился.

В апреле глава фракции "Слуга народа" и член делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия сообщил, что переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме.