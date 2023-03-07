Первые установки Patriot уже находятся в Украине

В Министерстве обороны Польши сообщили, что первые американские системы Patriot уже прибыли в Украину. Они будут защищать украинское небо от российских ракет.

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Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon.

"Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot и первые танки Leopard, среди прочего, уже прибыли в Украину. Мы не только главный пункт передачи помощи, но и один из самых больших доноров", - сказал он.

Блащак добавил, что с начала войны Польша передала Украине оружия более чем на 2,2 миллиарда евро.

"Я хочу подчеркнуть, что только наши совместные действия – действия всего свободного мира – могут склонить весы этого несправедливого конфликта на правильную сторону", - подчеркнул польский министр.

Он также отметил, что решение о предоставлении Украине самолетов нужно принимать на более широком союзническом уровне.

Patriot – дальнобойное оружие, которое может поражать аэробалистические цели на расстоянии до 150 км.

Эти комплексы по определенным направлениям могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно бомбардировщики ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага.

Основными его преимуществами является высокая скорость приведения в боевую готовность и способность вести огонь по нескольким целям одновременно.

Отметим, Киев длительное время просил Patriot, но администрация президента Джо Байдена усердно подходила к тому, что и когда предоставляется Украине. США согласились включить это ПВО в пакет помощи после того, как президент Владимир Зеленский лично посетил Вашингтон.

Кроме того, Украина просила Patriot и у других союзников, в частности у Германии.

В начале февраля группа украинских военных из 70 человек прибыла в Германию для обучения на зенитно-ракетном комплексе Patriot.