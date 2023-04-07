Платформа UNITED24 собрала более $300 млн за 11 месяцев

За 11 месяцев работы United24 доноры со всего мира задонатили для Украины более $300 млн. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Неравнодушные из более чем 110 стран на протяжении 11 месяцев вносили взносы на нужды Украины.

“В марте пересекли предел суммы сбора в 305+ млн долларов. Передали на фронт около 500 беспилотников. Собрали 58,5 млн грн на дроны-камикадзе для ГУР”, - говорится в сообщении Минцифры .

К платформе присоединился знаменитый британский путешественник Беар Гриллз, а космический посол Скотт Келли закрыл сбор на реанимобили.

Также в этом месяце украинские медики получили 31 автомобиль скорой помощи.

Часть средств были направлены на приобретение современных реанимобилей типа "С", аппаратов внешней фиксации и вакуумной терапии ран, генераторов.

Также часть денег пошла на получение аппаратов искусственной вентиляции легких для детей, новорожденных и отдельно транспортных, рентгеновских установок с С-аркой, аппаратов УЗИ (портативные и стационарные), наркозно-дыхательных аппаратов, реабилитационного оборудования, операционных столов (мобильные и для общей хирургии), химические грелки.

Медицинские закупки Украины заключили контракты на 108 483 единиц оборудования на сумму 1,0478 млрд грн.

Напомним, в мае 2022 года начала работать фандрейзинговая платформа United24.

В марте 2023 года украинцы собрали более 58,5 млн грн на дроны для ГУР, покупая соль от ГП "Артемсоль".