"Подавитесь своими ракетами": Кулеба назвал пять поражений России

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин 1 марта потерпел пятое крупное поражение с начала полномасштабной войны - Украина победила его зимний террор.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы выстояли самую тяжелую в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами", - отметил он.

По его словам, первое поражение было тогда, когда Украина с первых минут наступления не дала Путину "парализовать нас страхом".

"Второе - когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не упала ни за три дня, ни за семь, ни за месяц, ни за год. И никогда не упадет", - подчеркнул министр.

Третье поражение Украина нанесла РФ на дипломатическом фронте, а четвертым является потеря Россией большой части оккупированных территорий Украины в результате эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных Сил обороны Украины.

"До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем как побеждать. Мы должны ежедневно работать на нее и верить в Украину", - добавил Кулеба.

Напомним, с августа 2022 по январь 2023 потребление природного газа в ЕС снизилось на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Больше всего от российского топлива отказались в Финляндии – на 57,3%, в Литве – на 47,9% и в Швеции – на 40,2%.

Вопрос об ограничении импорта газа из России встал в ЕС после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Страна использует энергоресурсы как средство политического давления и шантажа. Цены на газ в Европе стремительно росли с лета 2021 по середину лета 2022. В марте после начала российской агрессии цена на газ в ЕС достигла рекордного значения в 4000 долларов за тысячу кубов. 17 февраля цены снизились до отметки 557 долларов за тысячу кубометров, что является самым низким показателем с осени 2021 года, когда в Европе начался энергетический кризис.