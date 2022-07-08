Поддержка Украины останется приоритетом для США и Великобритании, — Байден

В связи с отставкой главы британского правительства Бориса Джонсона американский президент Джозеф Байден заявил, что сильный и единый подход к поддержке народа Украины останется приоритетом для США и Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

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"Я с нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества с правительством Великобритании, а также с нашими союзниками и партнерами по всему миру по ряду важных приоритетов. Это включает в себя поддержку Украины", — сказал Байден.

Вероятный приемник Джонсона министр обороны Бен Уоллес также подтвердил, что страна и дальше будет поддерживать Украину.

В свою очередь сам Джонсон отметил непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании, несмотря на то, кто будет премьером.

Напомним, Борис Джонсон будет исполнять обязанности премьера, пока партия не выберет нового главу, который автоматически возглавит правительство. После официального заявления об отставке пока еще действующий глава британского правительства провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский.