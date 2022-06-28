Подоляк ответил на заявление Пескова о том, что "Киев может прекратить войну за сутки, сложив оружие"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ультиматум России касательно условий, при которых Россия подпишет мирные соглашения с Украиной.

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Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

Он подчеркнул, что не Украина начала эту войну, а России нужно "вернуться к адектватности".

"Снова Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу". Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, отвести войска и отказаться от "ядерной пропаганды" ", – отметил Подоляк.

Отметим, сегодня пресс-секретарь лидера страны-агрессора РФ Дмитрий Песков, потерявший любую связь с реальностью, заявил, что Киев может прекратить войну "до конца текущих суток".

Для этого, по словам Пескова, "нужен приказ украинским военным сложить оружие".

Также, по его словам, нужно выполнить условия РФ.

Напомним, глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия отметил, что Украина может возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит позиции на фронте.