Подрыв Каховской ГЭС рассмотрели на Ставке: Зеленский объявил о "максимальной готовности" войск

Вопрос подрыва Каховской гидроэлектростанции на Днепре был рассмотрен на заседании Ставки верховного главнокомандующего 6 июня. Об этом коротко сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский.

"Ставка. Доклад разведки о ситуации на Каховский ГЭС. Главный вывод – подрыв был умышленным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники", - заявил он.

В то же время глава государства подчеркнул, что подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории. Кроме того, он заслушал и военное командование.

"Доклады военного командования. Подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность наших сил к дальнейшим действиям. Готовность – максимальная", - подытожил Зеленский.

Ранее президент уточнил, что подорвать ГЭС извне, то есть обстрелами, Украина не смогла бы, и подрыв совершили сами россияне, полностью контролировавшие станцию и заминировавшие ее.

Напомним, что ранее во вторник командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев также заявил, что командование заранее полностью учло последствия от возможного подрыва дамбы ГЭС, и соответственно он "не должен навредить наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды".