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Пограничники прокомментировали ранение Рогозина в ресторане Донецка
Удар по ресторану в Донецке, где праздновал свой день рождения бывший генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, стал своеобразным "сообщением" пропагандисту о незаконном пересечении границы Украины.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.
"На днях Государственная пограничная служба установила, что гражданин РФ Рогозин незаконно пересек украинскую границу и нашла его местонахождение на временно оккупированной Россией территории в Донецкой области", - отметили в ГПСУ .
Там напомнили, что нарушение государственной границы Украины влечет ответственность.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", - отметили пограничники.
Они призвали россиян не нарушать украинское законодательство и напомнили, что ответственность обязательно наступит.
Напомним, Дмитрий Рогозин и так называемый глава правительства ДНР получили ранения во время обстрела ресторана в Донецке.
Бывший глава "Роскосмоса" получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и специалистам группы военных советников, попавших вместе с ним под обстрел в Донецке.
Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему делают очередную перевязку. По заключению врачей, осколок мины, попавший в позвоночник, не подлежит изъятию.