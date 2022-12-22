Пограничники прокомментировали ранение Рогозина в ресторане Донецка

Удар по ресторану в Донецке, где праздновал свой день рождения бывший генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, стал своеобразным "сообщением" пропагандисту о незаконном пересечении границы Украины.

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Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"На днях Государственная пограничная служба установила, что гражданин РФ Рогозин незаконно пересек украинскую границу и нашла его местонахождение на временно оккупированной Россией территории в Донецкой области", - отметили в ГПСУ .

Там напомнили, что нарушение государственной границы Украины влечет ответственность.

"Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", - отметили пограничники.

Они призвали россиян не нарушать украинское законодательство и напомнили, что ответственность обязательно наступит.

Напомним, Дмитрий Рогозин и так называемый глава правительства ДНР получили ранения во время обстрела ресторана в Донецке.

Бывший глава "Роскосмоса" получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и специалистам группы военных советников, попавших вместе с ним под обстрел в Донецке.

Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему делают очередную перевязку. По заключению врачей, осколок мины, попавший в позвоночник, не подлежит изъятию.