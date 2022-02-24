Полеты гражданских самолетов ограничены над всем воздушным пространством Украины

Гражданские полеты над всем воздушным пространством Украины ограничили из-за возможных угроз.

Полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины ограничены из-за потенциальных угроз. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на международную систему оповещений для авиаперсонала NOTAM.

"Полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепровского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации", — сообщает NOTAM.