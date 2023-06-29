Политические преследования бизнеса в Украине несовместимы с избранным народом курсом на членство в ЕС – европейские эксперты

Любые политические преследования украинского бизнеса внутри страны во время войны неприемлемы и вредят европейскому курсу развития Украины, уверена советник по международным вопросам Европейской народной партии в Европарламенте и эксперт в области права человека Манель Мсалми, сообщает издание EU Reporter .

"Сегодня участились случаи, когда мы узнаем из европейских изданий, что украинский бизнес продолжает испытывать притеснения со стороны правоохранительных органов внутри воюющей страны. И это давление имеет коррупционные или политические основания, – отмечает эксперт, - Я считаю это абсолютно неприемлемым в государстве, которое избрало европейский курс развития и придерживается европейских ценностей.

"Уважение человеческого достоинства и прав, свобода, демократия, равенство и права работников согласно правилам ЕС, а главное верховенство права являются близкими и понятными мировоззренческими принципами для каждого украинца. Если евроинтеграция является приоритетом украинской власти, сближение Украины с ЕС должно происходить как на уровне законов, так и на уровне социальных норм и правил, существующих в нашем обществе", - заявила Манель Мсалми.

Как отмечает EU Reporter , 25 мая 2023 года во время медиа-интервью изданию владелица украинской промышленно-инвестиционной группы "Аурум" Алена Лебедева рассказала о примерах давления на украинский бизнес в условиях войны, в частности о "корпоративных рейдерах":

"Если Украина хочет быть включена в цивилизованное общество, ей нужно кардинально все изменить. Волшебной таблетки не существует, впереди долгий и трудный путь! Это раковые опухоли, и бороться с ними нелегко!"

Напомним, 12 мая 2023 года указом Президента Украины владелица Аурум Групп Алена Лебедева была внесена в санкционный список. В компании решение назвали политическим и призвали объективно подойти к анализу ситуации и привлечь к ответственности всех причастных к неправомерным действиям лиц.

Другой эксперт Мэтью А. Рожански, директор Института Кеннана при Международном научном центре Вудро Вильсона, отметил угрозу, которую такая среда составляет для будущего вступления Украины в ЕС.

"Корпоративное рейдерство в Украине является широко обсуждаемой проблемой, которая наносит серьезный ущерб. Инвестиции и экономическое развитие, перспективы евроинтеграции и благополучие простых людей…, - отмечает эксперт Мэтью А. Рожански, - Усилия, направленные на улучшение климата для бизнеса и инвестиций в Украине, должны начинаться с признания корней дисфункции экономики, включая вечную слабость прав собственности. Без крепких прав собственности участникам рынка, вероятно, будет отказано в основных преимуществах экономической деятельности, что снизит стимулы к такой деятельности и помешает росту".

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