- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Политические преследования бизнеса в Украине несовместимы с избранным народом курсом на членство в ЕС – европейские эксперты
Любые политические преследования украинского бизнеса внутри страны во время войны неприемлемы и вредят европейскому курсу развития Украины, уверена советник по международным вопросам Европейской народной партии в Европарламенте и эксперт в области права человека Манель Мсалми, сообщает издание EU Reporter.
"Сегодня участились случаи, когда мы узнаем из европейских изданий, что украинский бизнес продолжает испытывать притеснения со стороны правоохранительных органов внутри воюющей страны. И это давление имеет коррупционные или политические основания, – отмечает эксперт, - Я считаю это абсолютно неприемлемым в государстве, которое избрало европейский курс развития и придерживается европейских ценностей.
"Уважение человеческого достоинства и прав, свобода, демократия, равенство и права работников согласно правилам ЕС, а главное верховенство права являются близкими и понятными мировоззренческими принципами для каждого украинца. Если евроинтеграция является приоритетом украинской власти, сближение Украины с ЕС должно происходить как на уровне законов, так и на уровне социальных норм и правил, существующих в нашем обществе", - заявила Манель Мсалми.
Как отмечает EU Reporter , 25 мая 2023 года во время медиа-интервью изданию владелица украинской промышленно-инвестиционной группы "Аурум" Алена Лебедева рассказала о примерах давления на украинский бизнес в условиях войны, в частности о "корпоративных рейдерах":Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Если Украина хочет быть включена в цивилизованное общество, ей нужно кардинально все изменить. Волшебной таблетки не существует, впереди долгий и трудный путь! Это раковые опухоли, и бороться с ними нелегко!"
Напомним, 12 мая 2023 года указом Президента Украины владелица Аурум Групп Алена Лебедева была внесена в санкционный список. В компании решение назвали политическим и призвали объективно подойти к анализу ситуации и привлечь к ответственности всех причастных к неправомерным действиям лиц.
Другой эксперт Мэтью А. Рожански, директор Института Кеннана при Международном научном центре Вудро Вильсона, отметил угрозу, которую такая среда составляет для будущего вступления Украины в ЕС.
"Корпоративное рейдерство в Украине является широко обсуждаемой проблемой, которая наносит серьезный ущерб. Инвестиции и экономическое развитие, перспективы евроинтеграции и благополучие простых людей…, - отмечает эксперт Мэтью А. Рожански, - Усилия, направленные на улучшение климата для бизнеса и инвестиций в Украине, должны начинаться с признания корней дисфункции экономики, включая вечную слабость прав собственности. Без крепких прав собственности участникам рынка, вероятно, будет отказано в основных преимуществах экономической деятельности, что снизит стимулы к такой деятельности и помешает росту".
Источник фото: ua.depositphotos.com