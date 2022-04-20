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Польша готова принять минимум 10 тысяч раненых украинских солдат, — премьер-министр Моравецкий
Польша готова принять и оказать помощь минимум 10 тысячам раненым украинским солдатам.
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Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Reuters.
"Мы готовы принять не менее 10 тысяч военнослужащих, если это необходимо. Мы делаем все, чтобы принять и вылечить всех раненых из Украины", — подчеркнул он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал примерное число погибших и раненых военнослужащих ВСУ с начала полномасштабной войны. По его словам, на войне с Россией погибли от 2 500 до 3 000 украинских военных и еще более 10 000 получили ранения.Подписывайтесь на наш YouTube канал