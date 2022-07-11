Поляки получат особый статус в Украине: Зеленский внес в Раду законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении гражданам Польши особого правового статуса в Украине. Об этом в Twitter сообщила канцелярия польского лидера Анджея Дуды.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сегодня (11 июля – Delo.ua) Президент Зеленский передал в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса", — говорится в сообщении.

При этом на официальном сайте Рады информация о документе отсутствует.

О планах Зеленского внести в Раду законопроект об особом статусе поляков в Украине стало известно еще в мае. Однако подробности законопроекта пока неизвестны, как и детали относительно того, что предусматривает этот статус.