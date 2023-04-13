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Помощь переселенцам: Минвосстановления и Международная организация миграции договорились о сотрудничестве
Минвосстановления и Международная организация миграции будут совместно работать для решения проблем вынужденных переселенцев и координировать совместные действия по оказанию им помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Стороны подписали соответствующий меморандум, предусматривающий оказание поддержки для защиты и равного доступа к предоставлению помощи и услуг внутренне перемещенным лицам, людям, возвращающимся к местам постоянного проживания и другим пострадавшим от войны группам населения.
Меморандум должен активизировать работу по разработке потенциальных и текущих совместных программ и проектов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сотрудничество будет реализовываться путем:
- поддержки государственной политики и законодательной базы, связанной с работой МОМ по сфере гуманитарной помощи, развития и мира;
- предоставлением гуманитарной и международной технической помощи;
- сотрудничества на уровне правительства;
- трансграничного сотрудничества;
- поддержки интегрированного управления границами/гуманитарного управления границами;
- реконструкции, обустройства и ремонта пунктов пропуска через государственную границу и прилегающей к ним инфраструктуры;
- разработки, внедрения и поддержки управления устойчивыми решениями по доступному и социальному жилью;
- оценки, восстановления, реконструкции и модернизации общественной инфраструктуры, включая, среди прочего, системы водо- и электроснабжения, водоотвода и теплоснабжения;
- развития и возобновления бизнес-инфраструктуры и других инициатив экономического обновления.
Напомним, Министерство по делам ветеранов в сотрудничестве с Международной организацией по миграции и Министерством иностранных дел Германии начало новый общий проект по усилению поддержки украинских ветеранов войны и их семей, получивший название "Путь устойчивости".