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Помощь переселенцам: Минвосстановления и Международная организация миграции договорились о сотрудничестве

Помощь переселенцам: Минвосстановления и Международная организация миграции договорились о сотрудничестве
Минвосстановления и Международная организация миграции договорились о сотрудничестве. Фото: пресс-служба министерства

Минвосстановления и Международная организация миграции будут совместно работать для решения проблем вынужденных переселенцев и координировать совместные действия по оказанию им помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Стороны подписали соответствующий меморандум, предусматривающий оказание поддержки для защиты и равного доступа к предоставлению помощи и услуг внутренне перемещенным лицам, людям, возвращающимся к местам постоянного проживания и другим пострадавшим от войны группам населения.

Меморандум должен активизировать работу по разработке потенциальных и текущих совместных программ и проектов.

Сотрудничество будет реализовываться путем:

  • поддержки государственной политики и законодательной базы, связанной с работой МОМ по сфере гуманитарной помощи, развития и мира;
  • предоставлением гуманитарной и международной технической помощи;
  • сотрудничества на уровне правительства;
  • трансграничного сотрудничества;
  • поддержки интегрированного управления границами/гуманитарного управления границами;
  • реконструкции, обустройства и ремонта пунктов пропуска через государственную границу и прилегающей к ним инфраструктуры;
  • разработки, внедрения и поддержки управления устойчивыми решениями по доступному и социальному жилью;
  • оценки, восстановления, реконструкции и модернизации общественной инфраструктуры, включая, среди прочего, системы водо- и электроснабжения, водоотвода и теплоснабжения;
  • развития и возобновления бизнес-инфраструктуры и других инициатив экономического обновления.

Напомним, Министерство по делам ветеранов в сотрудничестве с Международной организацией по миграции и Министерством иностранных дел Германии начало новый общий проект по усилению поддержки украинских ветеранов войны и их семей, получивший название "Путь устойчивости".

Автор:
Нина Комащенко