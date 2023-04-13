Помощь переселенцам: Минвосстановления и Международная организация миграции договорились о сотрудничестве

Минвосстановления и Международная организация миграции будут совместно работать для решения проблем вынужденных переселенцев и координировать совместные действия по оказанию им помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Стороны подписали соответствующий меморандум, предусматривающий оказание поддержки для защиты и равного доступа к предоставлению помощи и услуг внутренне перемещенным лицам, людям, возвращающимся к местам постоянного проживания и другим пострадавшим от войны группам населения.

Меморандум должен активизировать работу по разработке потенциальных и текущих совместных программ и проектов.

Сотрудничество будет реализовываться путем:

поддержки государственной политики и законодательной базы, связанной с работой МОМ по сфере гуманитарной помощи, развития и мира;

предоставлением гуманитарной и международной технической помощи;

сотрудничества на уровне правительства;

трансграничного сотрудничества;

поддержки интегрированного управления границами/гуманитарного управления границами;

реконструкции, обустройства и ремонта пунктов пропуска через государственную границу и прилегающей к ним инфраструктуры;

разработки, внедрения и поддержки управления устойчивыми решениями по доступному и социальному жилью;

оценки, восстановления, реконструкции и модернизации общественной инфраструктуры, включая, среди прочего, системы водо- и электроснабжения, водоотвода и теплоснабжения;

развития и возобновления бизнес-инфраструктуры и других инициатив экономического обновления.

Напомним, Министерство по делам ветеранов в сотрудничестве с Международной организацией по миграции и Министерством иностранных дел Германии начало новый общий проект по усилению поддержки украинских ветеранов войны и их семей, получивший название "Путь устойчивости".