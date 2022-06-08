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Политика
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Порошенко вернулся в Украину после скандала с затянувшейся командировкой

Петр Порошенко. Фото: сайт "Евросолидарности"

Пятый Президент Украины Петр Порошенко прибыл во Львов. Об этом сообщила народный депутат София Федина в своем Facebook.

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По ее словам, Порошенко доставит 12 автомобилей сначала в Киев, а затем на передовую украинским защитникам.

В соцсетях местные жители сообщают, что видели Порошенко на похоронах украинского военного, с которым прощаются 8 июня.

Напомним, Порошенко 30 мая пересек украинско-польскую границу, после как его два раза не пропустили. В партии Порошенко "Европейская Солидарность" уточняли, что их политический лидер в составе парламентской делегации Украины принимал участие в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО. Также он провел ряд других встреч. 

Отметим, что срок заграничной командировки политика истек еще 2 июня.

Автор:
Вита Молодан