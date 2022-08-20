Португалия не поддержит запрет на выдачу россиянам туристических виз

Португалия выступает против введения запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщает португальское издание ЕСО со ссылкой на МИД.

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"Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ. Португалия будет участвовать в обсуждении, которое в конечном итоге может состояться на европейском уровне, по этому вопросу, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС, как мы всегда делали", — говорится в заявлении министерства иностранных дел Португалии.

Напомним, что ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала принять общеевропейское решение об ограничении въезда в страны Шенгенского соглашения для российских туристов. По ее словам, неправильно, что россияне могут жить нормальной жизнью и путешествовать по Европе, когда их страна ведет агрессивную войну.

В свою очередь, с аналогичным призывом выступила и премьер Эстонии, также граничащей с РФ, Кая Каллас. В частности, она заявила, что посещение Европы является "привелегией, а не правом человека". Ранее Эстония запретила гражданам РФ подавать заявления на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии.