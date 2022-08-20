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Португалия не поддержит запрет на выдачу россиянам туристических виз
Португалия выступает против введения запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщает португальское издание ЕСО со ссылкой на МИД.
"Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ. Португалия будет участвовать в обсуждении, которое в конечном итоге может состояться на европейском уровне, по этому вопросу, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС, как мы всегда делали", — говорится в заявлении министерства иностранных дел Португалии.
Напомним, что ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала принять общеевропейское решение об ограничении въезда в страны Шенгенского соглашения для российских туристов. По ее словам, неправильно, что россияне могут жить нормальной жизнью и путешествовать по Европе, когда их страна ведет агрессивную войну.
В свою очередь, с аналогичным призывом выступила и премьер Эстонии, также граничащей с РФ, Кая Каллас. В частности, она заявила, что посещение Европы является "привелегией, а не правом человека". Ранее Эстония запретила гражданам РФ подавать заявления на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии.Подписывайтесь на наш YouTube канал