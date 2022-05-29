Послы ЕС могут согласовать шестой пакет санкций против России уже 29 мая, — СМИ

После стране-членов Европейского союза могут согласовать шестой пакет санкций против России во время встречи 29 мая.

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Об этом в своем Твиттере заявил брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС встретятся позже днем, чтобы, возможно, согласовать шестой пакет санкций против России, включая "компромиссное" нефтяное эмбарго", — отметил он.

Йозвяк также отметил, что шестой пакет санкций будет предусматривать компромиссное "нефтяное эмбарго".

Напомним, ранее глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что, по его мнению, любые вопросы, связанные с запретом на импорт нефти из РФ, решат к следующему заседанию Совета, которое запланировано на понедельник, 30 мая.