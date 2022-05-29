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Послы ЕС могут согласовать шестой пакет санкций против России уже 29 мая, — СМИ
После стране-членов Европейского союза могут согласовать шестой пакет санкций против России во время встречи 29 мая.
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Об этом в своем Твиттере заявил брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС встретятся позже днем, чтобы, возможно, согласовать шестой пакет санкций против России, включая "компромиссное" нефтяное эмбарго", — отметил он.
Йозвяк также отметил, что шестой пакет санкций будет предусматривать компромиссное "нефтяное эмбарго".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что, по его мнению, любые вопросы, связанные с запретом на импорт нефти из РФ, решат к следующему заседанию Совета, которое запланировано на понедельник, 30 мая.