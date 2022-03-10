Потери российской армии составляют более 12 тысяч человек личного состава

Боевые потери российской оккупационной армии в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по состоянию на утро 10 марта составили более 12 тысяч человек личного состава.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

За этот период враг также потеряла 305 танков, 1105 боевых бронированных машин, 123 артиллерийских системы, 56 реактивных систем залпового огня, 29 средств противовоздушной обороны, 49 самолетов, 81 вертолет, 526 единиц автомобильной техники, 3 судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и 7 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", — говорится в сообщении.

Отметим, так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, "Укрзализныця" отзывает свои вагоны-рефрижераторы с точек для сбора останков тел погибших солдат российской армии.

Поэтому Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.