Повреждение российского А-50 в Беларуси: в ГУР МО оценили, способна ли РФ производить такие самолеты

Россия не способна производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых, вероятно, был поврежден на белорусском аэродроме.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, пишет пресс-служба ГУР.

"Всего около 10-ти разных модификаций подобных самолетов было. Другое дело не сколько их есть, а способность их производить. Вот производить новые подобные самолеты с подобными задачами, по состоянию на сегодняшний день, деградированная промышленность Российской Федерации не способна", - отметил он.

Кроме того, Юсов отметил, что сотрудничество с Россией становится токсичным, нежелательным и опасным. Зарубежные поставщики реагируют на угрозу вторичных санкций.

Напомним, 26 февраля белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазе в Мащулищах в Беларуси.

В разведке Британии заявили, что повреждение в Беларуси самолета А-50 будет иметь серьезное значение для российских воздушных сил и еще больше ограничит воздушные операции РФ.