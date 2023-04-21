Пожизненное заключение для депутатов: Зеленский ответил на петицию

Владимир Зеленский ответил на электронную петицию "Пожизненное заключение для депутатов и работников государственных структур за коррупцию во время военного положения".

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что именно Уголовный кодекс определяет, какие деяния являются уголовными правонарушениями и какие наказания применяются к совершившим их лицам.

Он сообщил, что в Верховной Раде зарегистрированы проекты двух законов, которые, в частности, направлены на усиление ответственности должностных лиц за совершение коррупционных преступлений в условиях военного или чрезвычайного положения.

Зеленский подчеркнул, что предложения направлены в Раду для рассмотрения при разработке соответствующих законопроектов.

Петиция, обнародованная на сайте президента 13 февраля, набрала 27 648 голосов.

Напомним, у западных союзников вызывает озабоченность способность Украины эффективно использовать миллиарды европейских фондов для восстановления после войны. Как пишет The Guardian, под видом борьбы с коррупцией в Украине возможны случаи "ложного обвинения" бывших реформаторов, пришедших на государственную службу по бизнесу.