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Правительство ликвидировало Совет предпринимателей при Кабмине
Кабинет министров Украины ликвидировал Совет предпринимателей при правительстве с целью оптимизации консультативно-совещательных органов.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, 3 апреля, сообщил 4 апреля представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
В частности, признано, что с целью оптимизации консультативно-совещательных органов, созданных правительством, утратившим силу постановление от 2008 года "О создании Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины" и ряд других актов по вопросам, касающимся деятельности Совета предпринимателей.
Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины был учрежден в 1993 году, в феврале 2008 его работу возобновили после приостановления.. Долгое время подразделение хотели реформировать с целью превращения в эффективный инструмент для государственно-частного диалога, в рамках которого планировали рассмотреть также вопросы малого и среднего предпринимательства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Совет осуществлял свою деятельность на основе взаимодействия с центральными и местными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, а также с объединениями предпринимателей и экспертами. Ее члены работали на общественных началах.