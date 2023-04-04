Правительство ликвидировало Совет предпринимателей при Кабмине

Кабинет министров Украины ликвидировал Совет предпринимателей при правительстве с целью оптимизации консультативно-совещательных органов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, 3 апреля, сообщил 4 апреля представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

В частности, признано, что с целью оптимизации консультативно-совещательных органов, созданных правительством, утратившим силу постановление от 2008 года "О создании Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины" и ряд других актов по вопросам, касающимся деятельности Совета предпринимателей.

Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины был учрежден в 1993 году, в феврале 2008 его работу возобновили после приостановления.. Долгое время подразделение хотели реформировать с целью превращения в эффективный инструмент для государственно-частного диалога, в рамках которого планировали рассмотреть также вопросы малого и среднего предпринимательства.

Совет осуществлял свою деятельность на основе взаимодействия с центральными и местными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, а также с объединениями предпринимателей и экспертами. Ее члены работали на общественных началах.