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Правительство поддержало назначение трех новых руководителей ОГА

Правительство поддержало назначение трех новых руководителей ОГА

Кабинет министров 7 февраля поддержал проекты указов Президента Украины Владимира Зеленского о назначении новых руководителей трех областных государственных администраций – Днепропетровской, Запорожской, Херсонской. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Так, правительство поддерживает решение назначить таких руководителей трех ОГА:

  • Днепропетровской области – Сергея Лисака;
  • Запорожской области – Юрия Малашко;
  • Херсонской области – Александра Прокудина.

Теперь их кандидатуры должен окончательно утвердить президент.

Напомним, что ранее правительство приняло ряд кадровых решений, а именно поддержало проекты указов Президента Украины об увольнении:

  • Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
  • Алексея Кулебу – Киевская ОВА;
  • Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА;
  • Александра Старуха – Запорожская ОВА.

Впоследствии произошли кадровые изменения в силовых структурах. Так, Верховная Рада назначила главой СБУ Василия Малюкаа, а Игоря Клименко - на должность министра внутренних дел.

Автор:
Вита Молодан