Правительство поддержало назначение трех новых руководителей ОГА

Кабинет министров 7 февраля поддержал проекты указов Президента Украины Владимира Зеленского о назначении новых руководителей трех областных государственных администраций – Днепропетровской, Запорожской, Херсонской. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Так, правительство поддерживает решение назначить таких руководителей трех ОГА:

Днепропетровской области – Сергея Лисака;

Запорожской области – Юрия Малашко;

Херсонской области – Александра Прокудина.

Теперь их кандидатуры должен окончательно утвердить президент.

Напомним, что ранее правительство приняло ряд кадровых решений, а именно поддержало проекты указов Президента Украины об увольнении:

Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;

Алексея Кулебу – Киевская ОВА;

Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА;

Александра Старуха – Запорожская ОВА.

Впоследствии произошли кадровые изменения в силовых структурах. Так, Верховная Рада назначила главой СБУ Василия Малюкаа, а Игоря Клименко - на должность министра внутренних дел.