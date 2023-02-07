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Правительство поддержало назначение трех новых руководителей ОГА
Кабинет министров 7 февраля поддержал проекты указов Президента Украины Владимира Зеленского о назначении новых руководителей трех областных государственных администраций – Днепропетровской, Запорожской, Херсонской. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
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Так, правительство поддерживает решение назначить таких руководителей трех ОГА:
- Днепропетровской области – Сергея Лисака;
- Запорожской области – Юрия Малашко;
- Херсонской области – Александра Прокудина.
Теперь их кандидатуры должен окончательно утвердить президент.
Напомним, что ранее правительство приняло ряд кадровых решений, а именно поддержало проекты указов Президента Украины об увольнении:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
- Алексея Кулебу – Киевская ОВА;
- Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА;
- Александра Старуха – Запорожская ОВА.
Впоследствии произошли кадровые изменения в силовых структурах. Так, Верховная Рада назначила главой СБУ Василия Малюкаа, а Игоря Клименко - на должность министра внутренних дел.